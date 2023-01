Gds – Dumfries non basta, scelto altro big da sacrificare: “Inter ha avvisato l’agente”

La cessione di Dumfries aiuterà a sistemare il bilancio, ma potrebbe non essere sufficiente. Per questo l'Inter ha messo un altro big sul mercato

Andrea Della Sala

A prescindere dalla partenza o dalla permanenza fino a giugno di Skriniar, in estate l'Inter sarà costretta a fare alcune cessioni eccellenti. Meglio venderlo ora il difensore e recuperare 15-20 milioni, altrimenti in estate un big potrebbe non bastare. "Il buco nei conti va riempito e sarà doloroso visto l’alto rischio di altri sacrifici sul mercato: uno di certo andrà fatto entro il 30 giugno, un altro probabilmente oltre quella data. I big di Inzaghi e i loro rispettivi agenti sono stati avvisati di questo possibile scenario".

"L’indiziato per il primo sacrificio sull’altare dei conti è Denzel Dumfries, in odore di Premier da un po’ di tempo ormai. La sua agente Rafaela Pimenta ieri era attivissima all’hotel Sheraton di Milano, ma ha passato molto tempo pure nel Regno Unito. Ha proposto l’esterno olandese nelle segreterie delle grandi squadre inglesi, senza particolare successo. Insomma, il buon Denzel sarebbe potuto partire subito se nella rete della procuratrice brasiliana fosse rimasto attaccato qualche pesce grosso. Non è andata così e l’interesse sarà di certo maggiore a fine stagione.Le conseguenze della mancata cessione dello slovacco a tempo debito potrebbero essere ben più profonde. Potrebbero portare sull’uscio un altro peso massimo la prossima estate", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"È uno scenario che può pur sempre cambiare nelle altalene del mercato, ma l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono costretti a un duro bagno di realismo. Soprattutto perché servirà racimolare denaro per eventuali successivi investimenti. Tutto sarà deciso dalle eventuali offerte sul tavolo dei nerazzurri, ma l’Inter intende scavare per precauzione una trincea attorno a Nicolò Barella: il centrocampista azzurro è l’ultimo dei leader a cui si vorrebbe rinunciare. Il suo amicone, Marcelo Brozovic, vive invece una soluzione opposta: vista l’esplosione da regista di Calhanoglu, il club è ben disposto ad ascoltare offerte per il centrocampista croato. Dalle grandi di Spagna al Chelsea, Brozo piace: costa una trentina di milioni, balsamo per le casse nerazzurre", aggiunge Gazzetta.