Di Marzio – Nessun rilancio PSG, Skriniar verso la permanenza all’Inter. Demiral…

Il PSG per il momento non ha rilanciato per Milan Skriniar: a riportarlo è Gianluca Di Marzio a Sky Sport

Matteo Pifferi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il PSG per il momento non ha rilanciato per Milan Skriniar e così è sempre più vicina la sua permanenza all'Inter fino a giugno.

L'Inter si era cautelata contattando l'Atalanta per Demiral, un'operazione in prestito con diritto di riscatto a 20 mln di euro. L'Atalanta è sembrata anche disponibile ma se il PSG non effettuerà un rilancio per Skriniar, Demiral resterà a Bergamo. Sono ore decisive ma il countdown - domani ore 20 - si avvicina sempre di più.