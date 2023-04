Inter, mossa estrema: premio ai giocatori per arrivare quarti. Nessuno pensava di…

Dopo San Siro, ieri ad Appiano c'è stato un nuovo faccia a faccia

Dopo San Siro, ieri ad Appiano c'è stato un nuovo faccia a faccia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe prendere decisioni a sorpresa per stimolare il gruppo a dare tutto per raggiungere il quarto posto. "Un premio in denaro in caso di qualificazione Champions è la novità delle ultime ore. Sarebbe una mossa estrema su cui si riflette, considerando pro e contro. Comunque, già di suo questa squadra avrebbe il secondo monte ingaggi della A, 132 milioni al lordo: in rapporto ai 51 miseri punti fatti, i nerazzurri sono i meno “virtuosi” del campionato. Come dire, basterebbe solo orgoglio, amor proprio e rispetto per i 73mila del Meazza per centrare l’obiettivo minimo".

"Il fatto che dopo la sconfitta col Monza tutto lo stato maggiore del club sia rimasto assieme a Inzaghi fino a oltre mezzanotte e mezza è di per sé indicativo sull’aria che tira. Di solito la dirigenza nerazzurra vuole evitare le analisi a caldo. Si è riflettuto anche sull’atteggiamento della squadra, che pare ormai vivere in regime di anarchia. Quasi una curiosa forma di autogestione, come se i giocatori decidessero se e quanto impegnarsi in base alle luci del palcoscenico. Certo, il fatto che molti nerazzurri non sappiano che fine faranno a giugno non li invoglia a battersi per guadagnarsi l’Europa 2023-24. Al contrario, questa Champions resta per tutti la vetrina più alta per mettersi in mostra".

"Il diktat societario, è, però, sempre lo stesso: la qualificazione all’Europa è l’obiettivo principale. Per questo, la dirigenza sta valutando se fissare un premio aggiuntivo in denaro, oltre a quelli già stabiliti nei vari contratti, in caso di raggiungimento del benedetto quarto posto. Sono in corso valutazioni sull’opportunità della decisione, ma l’orientamento pare al momento positivo. Nessuno nel club pensava di arrivare a tanto, ma all’Inter tutto è precipitato giornata dopo giornata: la rotta va raddrizzata a qualunque costo".

(Gazzetta dello Sport)