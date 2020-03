Barcellona-Lautaro, cifra monstre per l’Inter. Sostituto? Riecco un vecchio amore…giovane

Lautaro Martinez al Barcellona sarà il tormentone della prossima estate. El Toro è il grande sogno di mercato dei dirigenti blaugrana, nonché grande sogno dello stesso Leo Messi, che l’ha esaltato nell’ultima intervista rilasciata settimane fa in Spagna.

L’Inter si fa forte della clausola da 111 milioni (valida dal primo al 15 luglio), una cifra che neanche il potente Barcellona si sente di pagare in soluzione unica. Per questo i blaugrana stanno tentando di convincere l’Inter alzando la cifra ma rateizzandola o inserendo contropartite.

Alla fine, la valutazione del Toro potrebbe sfiorare i 150 milioni di euro. E l’Inter sonda eventuali alternative.



Tra i nomi per il possibile post-Lautaro, oltre al solito Aubameyang e al sogno Griezmann, riecco spuntare un vecchio amore dell’Inter. Si tratta di Anthony Martial, attaccante francese classe 1995 del Manchester United. Già all’epoca dell’affare Perisic, poi saltato, l’Inter tentò di inserire il cartellino di Martial come contropartita ma lo United all’epoca rifiutò. Ora il nome di Martial torna in auge, con i Red Devils che saranno alle prese con un’altra stagione fuori dalla Champions League.

Dopo Lukaku, Sanchez e Young, altro arrivo da casa Manchester?