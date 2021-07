Inter, Lukaku è una macchina: alle 7 in piedi anche in vacanza per allenarsi

Il giocatore nerazzurro si sta rilassando ma non dimentica di tenersi in forma: ogni giorno aggiorna i suoi follower su come stanno andando i suoi giorni di riposo

Eva A. Provenzano

Lo chiama Paradiso ed è difficile dargli torto. Da Miami, la meta delle sue vacanze, Romelu Lukaku tiene aggiornati i suoi follower sulle sue giornate tra piscina e sole. Ma si sta anche allenando. Un campetto verde tutto per lui che alle 7 del mattino va già di corsa per mantenere lo stato di forma trovato nella scorsa stagione. Una stagione da scudetto. E gli è bastato seguire la scia di quanto fatto con Conte e il suo staff tecnico per fare bene anche all'Europeo. Avrà da smaltire la delusione per essere stato eliminato dall'Italia dalla competizione, ma si sarà consolato pensando di essere uscito dal torneo contro i Campioni d'Europa.

Big Rom intanto continua a tenersi pronto in attesa di tornare all'Inter. Le voci parlano di un interesse del Chelsea per lui, ma sembrano sirene lontanissime. Il club nerazzurro sta lavorando per confermare lui e gli altri giocatori che costituiscono la colonna vertebrale della squadra interista. «Abbiamo confermato la squadra migliore d'Italia a parte l'addio di Hakimi, è un dato oggettivo. L'intenzione è ripartire con questo gruppo che ci ha dato tante soddisfazioni e merita di essere annoverato come una grande squadra», ha spiegato l'ad Marotta. In una grande squadra Big Rom ci sta benissimo.