Lukaku, un tifoso provoca: “Uscito da tasche Chiellini?”. Lui replica, poi elimina commento

L'attaccante ha postato le foto del suo allenamento in vacanza. Un tifoso lo ha preso in giro per l'eliminazione all'Europeo. Lui ha ricordato di aver vinto con l'Inter

Eva A. Provenzano

"Finalmente sei uscito dalle tasche di Chiellini?". Un commento sotto ad uno dei suoi post ha fatto in modo che Lukakureplicasse ad un tifoso. Gli aveva ricordato l'eliminazione del suo Belgio all'Europeo per mano dell'Italia.

L'attaccante nerazzurro però non si è perso d'animo e ha replicato: "L'Italia ha vinto, sono contento per voi. Veramente. Però Campioni d'Italia siamo noi". E sul noi i cuoricini nerazzurri dicono il resto. Il calciatore ha poi eliminato il commento che però nel frattempo era diventato uno screenshoot che fa notizia.