Inter-Atalanta, le ultimissime: ecco il grande ritorno. E Conte scioglie l’ultimo dubbio

Una partita cruciale, durissima, contro il miglior attacco della Serie , contro un avversario capace di mettere in campo un gioco spettacolare. L’Inter affronta uno degli ostacoli più difficili lungo il cammino verso lo Scudetto, ospitando a San Siro l’Atalanta dell’ex avvelenato, Gian Piero Gasperini. Come riportato da Sky Sport, complici le squalifiche di Skriniar e Barella e l’infortunio di Vecino (che comunque andrà in panchina), Antonio Conte ha le scelte piuttosto obbligate in difesa e a centrocampo. Davanti ad Handanovic, spazio a Godin con de Vrij e il confermato Bastoni. In mezzo, invece, torna Sensi titolare, con Gagliardini e Brozovic. In avanti, la coppia meraviglia Lautaro-Lukaku.

L’Atalanta, invece, si schiera con il consueto 3-4-1-2, con Pasalic alle spalle di Ilicic e Gomez. Hateboer e Gosens sulle fasce, Palomino a guidare la difesa. Ecco la formazione dei bergamaschi:

(Fonte: Sky Sport)