Si avvicina sempre di più per l'Inter il momento di tornare in campo negli ottavi di finale della UEFA Champions League. I nerazzurri affronteranno l'Atletico Madrid in una doppia sfida molto affascinante, che vedrà di fronte due grandi squadre del calcio europeo. Per la prima volta le due formazioni si incontreranno in Champions League: l'unico precedente ufficiale tra Inter e Atletico è la Supercoppa UEFA 2010, vinta dagli spagnoli.