Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi. Senza dimenticare Marko Arnautovic, il quale potrebbe fare ancora qualche valutazione da qui a fine mercato. Un reparto avanzato di altissimo livello, quello dell'Inter, che si appresta ad affrontare la stagione 2024/25 con 4 elementi con caratteritiche complementari e un bagaglio di gol enorme: 703 reti in carriera, un arsenale pronto a garantire a Simone Inzaghi soluzioni sempre diverse. La Gazzetta dello Sport parla di questi numeri: "Simone Inzaghi può contare su calciatori di spessore in ogni reparto. In attacco, le quattro punte con cui – ad oggi – comincerà la stagione hanno totalizzato centinaia di reti. La somma supera settecento, per l'appunto. 703, per essere precisi".