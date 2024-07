Abbiamo fatto anche cose simili, per esempio in occasione del gol di Kolo Muani che viene criticato ma segna. Ultimamente la stampa ha parlato tanto di Giroud e della sua panchina, ma quando non è stato efficace è stato criticato perché non segnava e io l'ho sempre difeso. Inoltre ha meno qualità in termini di corsa e movimento rispetto ad altri giocatori. Alcuni sono molto giovani. Thuram ha appena disputato un'ottima stagione con l'Inter ma confermarsi con la Nazionale francese è un gradino sopra. A Barcola questo Europeo tornerà utile come a Zaire-Emery, anche se non hanno giocato.