Subito un buon test, dunque. E subito buone risposte soprattutto dal neo arrivato Taremi. Pronti via e il 99 ha servito a Correa la palla del primo gol stagionale, depositata in rete dopo un bel dribbling. Poi si è messo in proprio, trasformando il rigore del momentaneo 2-2 utile a pareggiare la doppietta svizzera di Przybylk e segnando il gol del definitivo 3-2 con un delizioso scavetto dopo un assolo in velocità. In più: un tentativo di rovesciata e tanta tanta corsa. Ha voglia di incidere. È partito bene lui ed è partita bene anche l'Inter. Certo, la fatica dei primi giorni di lavoro si è fatta sentire, ma in attesa dei rientri dei nazionali Inzaghi può già avere tanti motivi per sorridere.