Inter attiva a gennaio? Arriva il diktat sul mercato e il ruolo sotto osservazione

Stuzzicato più volte sul tema, Beppe Marotta non ha dato finora grandi aperture. L'Inter farà qualcosa nel mercato di gennaio? Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro potrebbe in realtà anche nascondere lavoro a fari spenti su alcune piste di mercato. Lo rivela Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito: "Nonostante il primo posto in campionato e gli ottavi di UEFA Champions League raggiunti, l' Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe presto intervenire sul mercato. L'obiettivo, infatti, è quello di migliorare la corsia destra nerazzurra.

Ma in quale zona di campo? Lo spiega il giornalista di Sky: "Si lavorerà per cogliere un'opportunità: è questo il diktat in vista del mercato di gennaio. L'Inter, infatti, lavorerà per migliorare la corsia destra per la seconda parte della stagione. Denzel Dumfries, infatti, è l'unico che dà garanzie. Juan Cuadrado, invece, non le assicura. L'ex Juventus sta giocando continuamente con un fastidio e potrebbe operarsi al tendine d'Achille. Con un solo tassello, sarebbe impensabile arrivare al termine della stagione. Per questo motivo, quindi, l'Inter potrebbe intervenire per migliorare la fascia destra e proverà a cogliere un'opportunità che potrebbe arrivare dal mercato".