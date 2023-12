Inter-Real Sociedad, arbitro Schärer salvato dal Var. Tuffo Kubo, rischia grosso Cuadrado

Onestamente senza senso e goffo il tentativo di Kubo di carpire un rigore: vero che i metri di giudizio sono ondivaghi, ma in epoca VAR, provare a carpire un rigore senza neanche essere toccato è esercizio inutile e controproducente. Kuba entra in area in slalom stretto poi si butta, simulando un intervento di Çalhanoglu, che in realtà non c’è. Schärer abbocca come un pivello, per fortuna il Var lo richiama, la review batte i record di permanenza al monitor: un lampo.