"I pianeti si stanno allineando, si avvicina il momento in cui l’agognata seconda stella potrà essere lì a portata di mano giusto nel derby con il Milan del 22 aprile. È il sogno che, in fondo, custodisce pianti. Quelli potrebbero zompare addosso a ogni nerazzurro vedendo domani in tv l’Atletico Madrid battagliare contro il Borussia. Anche volendo, sarebbe impossibile perché fino alla fine l’Inter di Simone salta di record in record: se è la seconda squadra ad aver guadagnato almeno 82 punti dopo le prime 31 gare, è diventata la prima ad andare a segno in ogni benedetta partita a questo punto del tragitto. Ok, prima ci sarà il Cagliari, ma il 22 aprile è giusto dietro quella cur- va. E Inzaghi, in fondo, sa che quell’assolo può diventare storia", aggiunge Gazzetta.