Difesa, rivoluzione Inter: possono cambiare tutti, ecco i 7 nomi sul taccuino

1 di 6

DEMIRAL

In vista della prossima stagione, l'Inter si prepara a un restyling in difesa. L’addio certo di Skriniar, quelli possibili di D’Ambrosio e De Vrij e il riscatto incerto di Acerbi, costringe la società nerazzurra a vagliare diversi nomi per la difesa del futuro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Scalvini è l’obiettivo principale se la trattativa per il rinnovo contrattuale di Bastoni dovesse prendere pieghe indesiderate.

"Il centrale classe 2003 è il profilo per cui ad Appiano farebbero anche uno sforzo economico nel caso l’attuale “braccetto” sinistro di Inzaghi partisse per altri lidi (ipotesi che in casa Inter si cercherà comunque di scongiurare in ogni modo), ma la valutazione è sempre elevata: non meno di 40 milioni. Detto ciò, i rapporti con l’Atalanta sono ottimi".

Merih Demiral è da tempo sul taccuino dei dirigenti nerazzurri: "A gennaio ci fu un ammiccamento, quando i nerazzurri temettero di dover salutare subito Skriniar. I colloqui con l’Atalanta servirono per trovare un’intesa sulla valutazione (20 milioni), sulla formula (il prestito), ma non sulle condizioni del trasferimento: i nerazzurri non accettarono l’obbligo di riscatto, chiedendo invece un semplice diritto. Differenze decisive all’epoca, ma che costituiscono una solida base per eventuali discorsi estivi. Da parte sua, il giocatore ha già espresso entusiasmo per il possibile trasloco a Milano".