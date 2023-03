Inter, per Barella numeri da top in Europa. Cosa manca per diventare un leader completo

Le big d'Europa continuano a seguire con un certo interesse il percorso di crescita di Nicolò Barella. Il centrocampista è un punto fermo dell' Inter , tra i valori aggiunti della squadra che ha vinto lo scudetto, confermatosi leader tecnico anche con Simone Inzaghi . "Quando a febbraio Nicolò Barella ha spento 26 candeline è stata l'occasione perfetta per fare una breve ricerca e accorgersi che pochissimi calciatori, nei top campionati europei, sono stati in grado di accumulare statistiche simili. Oltre 300 presenze da professionista, più di 25 gol in carriera e quasi 50 assist complessivi. E a tutto questo si aggiunge anche la sua presenza fissa in Nazionale. Tanto che nella gestione di Roberto Mancini il centrocampista è secondo soltanto a Leonardo Bonucci in quanto ad apparizioni. Terzo invece negli assist dietro Lorenzo Insigne e Ciro Immobile", scrive di lui la Gazzetta dello Sport.

"Tuttavia, la sua metamorfosi in leader assoluto non è ancora completa", si legge nel focus. E il motivo è chiaro a tutti. Barella è un grandissimo calciatore, ma a livello comportamentale deve compiere ancora un salto in avanti se ambisce a raccogliere la fascia da capitano dell'Inter.

Inter, cosa manca ancora a Barella

Al momento, in questo Lautaro è più avanti: "È infatti troppo rischioso dare la fascia a un giocatore che flirta con il cartellino anche se già ammonito. Così come invece serve una personalità più costruttiva che distruttiva per dare l'esempio a un compagno. Un campione non deve (e non è detto che possa) essere per forza un leader, ma nel prossimo futuro l'ex Cagliari dovrà decidere se si tratta di una prospettiva a cui puntare o meno. Il bivio si avvicina e Barella ha tutte le componenti tra le mani per ergersi ancora di più a punto di riferimento dell'Inter e della Nazionale. Forse non gli è ancora chiarissimo il libretto delle istruzioni. O forse Nicolò finisce per incenerirlo quando si scalda, ma il prossimo step di maturazione calcistica è lì ad aspettarlo". Dipende solo da lui.