Euro 2024 – L’Italia inizia con un KO: vince l’Inghilterra 2-1. 62′ per Barella, 90′ per Acerbi

Esordio con sconfitta per l'Italia nel percorso di qualificazione ad Euro 2024. A Napoli vince l'Inghilterra 2-1 grazie ai gol di Rice al 13' e di Harry Kane al 44' su calcio di rigore. Nella ripresa, l'Italia ha accorciato le distanze con Retegui al 56': l'Inghilterra è rimasta in dieci per il rosso a Shaw all'80' ma il forcing degli azzurri non è stato sufficiente.

Tra tre giorni l'Italia scenderà in campo nuovamente contro Malta. 62' in campo per Barella, dolorante per un pestone subito da Maguire mentre Acerbi è rimasto in campo per tutta la partita. In panchina, invece, Darmian.