L’Inter sta studiando, per Barella come Lautaro, l’idea di far partecipare i giocatori agli incassi che il cammino internazionale della squadra garantisce alla società. In estrema sintesi: quanto più l’Inter guadagnerà dal percorso in Champions, o dal futuro Mondiale per club, tanto più i giocatori vedranno aumentare il loro ingaggio. È un’idea innovativa. Di fatto, ai giocatori non sarebbe più riconosciuto il classico premio per la vittoria del trofeo, ma è come vedessero inserito nel loro contratto un premio di risultato in base agli introiti del club", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Barella ha già oggi un accordo fino al 2026 che gli garantisce mediamente un ingaggio - variabile di stagione in stagione - da 6 milioni di euro all’anno. È già al top dunque, in termini di stipendio, dentro la rosa dell’Inter. Difficile immaginare che la base fissa del futuro accordo possa cambiare molto. Ecco perché Barella e l’Inter stanno dialogando più che altro sulla parte variabile del contratto, passaggio peraltro conveniente anche per la società stessa in termini di financial fair play. Di fatto, Barella arriverà a guadagnare 7 milioni di euro a stagione con il nuovo accordo, grazie all’inserimento di bonus facili, alcuni quasi automatici legati a obiettivi davvero minimi. A questi, si aggiungeranno i premi citati in precedenza. Di fatto, Barella è destinato a diventare il calciatore italiano più pagato della Serie A e il secondo dell’Inter dietro Lautaro".

"Per tutti e due si tratta di una scelta di vita. Perché a Lautaro non sono mancate le offerte economiche e sportive per andar via. E lo stesso si può dire per Barella. A proposito del quale va raccontato un retroscena. A fine agosto, nell’ultima settimana di mercato, in viale della Liberazione arrivò una richiesta d’informazioni ufficiale da parte del Manchester City. Il club inglese aveva da poco abbandonato la pista Paquetà e decise di bussare prima all’Inter poi allo stesso Barella. Ma né il club né il giocatore hanno aperto la porta, tanto che non è mai neppure partita una trattativa in tal senso. Ma quel no, quella mancata voglia di approfondire il discorso, è indice di un giocatore che ha le idee molto chiare sul suo futuro", aggiunge il quotidiano.

