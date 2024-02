Inter-Salernitana: nove i precedenti. L’ultima volta Lautaro sugli scudi

Inter-Salernitana si gioca a San Siro venerdì alle 21, poi i nerazzurri ospiteranno, martedì prossimo l'AM a Milano nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Sono nove i precedenti giocati in A finora tra le due formazioni. I nerazzurri hanno vinto 6 gare, i campani ne hanno vinte 2. In un'occasione quindi è maturato un pareggio: 1-1 nella sfida dell'Arechi dello scorso anno.

Nella gara d'andata la squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 4-0 in trasferta con uno straordinario poker di Lautaro Martinez. Con quei quattro gol, l'argentino è diventato il primo calciatore a realizzare un poker da subentrato nella storia della Serie A. Quella volta Inzaghi non lo aveva schierato da titolare e lui dalla panchina è entrato e ha regalato al tecnico e ai suoi compagni i tre punti. La Salernitana è la vittima preferita del capitano nerazzurro: nove i gol finora segnati alla squadra campana. Come al Cagliari.