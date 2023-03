Inter-Bastoni, rinnovo a rischio: possibile addio in estate. City e Chelsea…

Gli incontri con l'entourage e le cifre proposte e richieste: il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 è a rischio

Il difensore classe 1999 si trova in una situazione identica a quella di Skriniar di 12 mesi fa, con la differenza che la distanza resta ampia tra domanda ed offerta, sulle cifre e sulla modalità.

L'Inter ora ha davanti due mesi per tentare di cambiare la situazione e trovare un accordo. In caso di fumata nera, però, nulla si può escludere, nemmeno la cessione, a fronte di un contratto che scade nel 2024.

"La società nerazzurra avrebbe voluto discutere un rinnovo non facendo scattare immediatamente l’adeguamento contrattuale, ma solo a partire dalla stagione 2023-24 - scrive La Gazzetta dello Sport -. Mossa che al difensore non è andata a genio: a quel punto rinviamo tutta la discussione, è stata più o meno la risposta. Ma non è stato l’unico contatto tra le parti".