"È assodato, ormai, che l’Inter giri come un orologio: meccanismi precisi sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Il gioco si sviluppa da dietro e, attraverso il palleggio, si cerca (e si trova) la superiorità, soprattutto sulle fasce. L’effetto è che ogni avversario, o quasi, si ritrova come una coperta corta, quindi non in grado di contenere i nerazzurri, che in un modo o nell’altro sfondano. Il grande volume di gioco è reso efficace da due attaccanti come Lautaro e Sanchez: 30 centri in coppia sui 59 della squadra in Serie A, quindi più del 50%. In più, là dietro c’è un vero e proprio muro, costruito su puntuali coperture preventive, che spengono sul nascere contropiede e ripartenze. Si tratta della grande differenza rispetto ad un anno fa: ben 15 i clean-sheet in 24 giornate, ma soprattutto gli avversari faticano anche solo a tirare in porta", rimarca il CorSport.

L'Inter finora ha sbagliato l'approccio alla partita solamente contro il Benfica, anche se in campo c'erano solo due titolari, e alla fine ha poi rimediato con un 3-3 sfiorando anche la vittoria. La squadra ha mostrato pazienza anche con la Roma perché, dopo un primo tempo complicato e chiuso per la prima volta in svantaggio, ha reagito e chiuso i giochi nel giro di pochi minuti. "Per reggere tutto questo, evidentemente, occorre una condizione fisica eccellente. E, da questo punto di vista, l’Inter appare fresca e brillante. Nelle ultime due stagioni aveva pagato proprio tra febbraio e marzo. Beh, ora non ci sono segnali di cedimento, anzi. Merito del “rabbocco” di preparazione effettuato tra le fine del 2023 e l’inizio del 2024, sfruttando le settimane senza impegni intermedi. Insomma, non ci sono elementi stanchi o in affanno. La ricchezza della rosa e il turn-over sono senz’altro armi a disposizione di Inzaghi. Che, però, in questo momento, si può permettere si mandare in campo sempre, o quasi, i titolari", aggiunge il Corriere dello Sport che chiosa ricordando come Inzaghi sia un mago delle partite da dentro o fuori: numeri alla mano, ha sbagliato solamente contro il Bologna in Coppa Italia e la finale di Champions col City, giocata però ad armi pari contro la squadra di Guardiola.

