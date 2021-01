Inter, Bc Partners avanti tutta: ecco il progetto enorme e non riguarda solo la squadra

Bc Partners, fondo di investimento inglese, è sempre più interessato ad entrare nell’Inter. E probabilmente, ad entrarci con la quota di maggioranza. In questi giorni, Bc Partners sta trattando con Suning sulla valutazione del club, che per il fondo si aggira sui 750 milioni di euro, meno dei 900 chiesti dai cinesi.

Come riferisce Milano Finanza, a suscitare l’interesse di BC partner “non è soltanto il club calcistico in quanto tale ma anche i business ad esso collegati: ovverosia la possibilità di sfruttare il nuovo stadio di san Siro(se si farà), l’eventuale sviluppo del merchandising in Paesi fuori dall’Italia e i proventi dai diritti tv che dovrebbero arrivare dopo la costituzione della media company della Lega Serie A (in cui è socio un altro grande protagonista del private equity mondiale come CVC)”, si legge su Calcio e Finanza.

INTER IN ESPANSIONE

“In questo quadro anche un investimento di una quota di minoranza potrebbe avere senso. In quanto con tutti questi progetti in agenda l’Inter, che pur ha registrato un rosso di oltre 102 milioni nel bilancio 2019/20, potrebbe aumentare di valore nei prossimi anni. Anche perché è altamente probabile che il club, per storia e blasone appartenente all’élite del calcio europeo, possa avvantaggiarsi delle possibili riforme dell’organizzazione del calcio continentale.

Dal progetto della Superlega europea (qualora si facesse l’Inter dovrebbe essere uno dei club partecipanti) alla ristrutturazione della formula attuale della Champions League. Tutte riforme volte a far guadagnare di più i sodalizi partecipanti. E quindi a farli aumentare di valore”, scrive Milano Finanza.