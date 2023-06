Inter, non tramonta la pista Becao per la difesa: prezzo e condizioni per il colpo

Un nome che non tramonta per la difesa dell’Inter . È quello di Rodrigo Becao , difensore dell’Udinese in scadenza di contratto al 30 giugno 2024.

“Di Becao ci ha sorpreso molto il fatto che non si sia ancora seduto a parlare con noi per il rinnovo: sono diverse settimane che proviamo il dialogo. Nel gioco delle parti e nel rispetto reciproco stiamo studiando la maniera giusta per riprendere questo dialogo; altrimenti dovremo pensare ad una cessione molto dolorosa, essendo a scadenza contrattuale, con una cifra consona al suo valore”, le parole del dt dell’Udinese Pierpaolo Marino alla tv ufficiale. Il giocatore non vuole rinnovare il contratto e il club è pronto a cederlo in estate per non perderlo a 0.