Inter, benedici le finanze del Barcellona. Lautaro, con la clausola da incubo per Conte

“C’è solo una strada per vedere Lautaro Martinez lontano dall’Inter. E’ quella che porta al pagamento della clausola rescissoria”. Parole e musica di Piero Ausilio prima e Beppe Marotta poi.

Un’evidente provocazione quella dei dirigenti nerazzurri, ben consapevoli di come in questo momento il Barcellona non sia minimamente in grado di pagare 111 milioni di euro in un’unica soluzione. Cifra da pagare in una settimana, senza possibilità di rateizzazione e, ovviamente, senza possibilità di inserire contropartite. E tutti sanno, in primis all’Inter, quanto al Barcellona faccia gola l’idea di fare plusvalenze.

L’impossibilità dei catalani di pagare la clausola (a meno di cessioni monstre) è manna dal cielo anche per Antonio Conte. I 111 milioni di euro sarebbero un bottino clamoroso per le casse della società e per le possibilità di Beppe Marotta di fare mercato in entrata. Ma sarebbero uno scenario da incubo, per Conte, per il finale di stagione.

Il caso Werner insegna. Nel caso in cui il Barcellona pagasse la clausola in un giorno qualunque tra il primo e il 7 luglio, l’Inter perderebbe il controllo del cartellino di Lautaro Martinez. E con esso anche il diritto a schierarlo in campo. E come Werner non giocherà la Champions League con il Lipsia, così Conte si troverebbe dall’oggi al domani senza uno dei suoi campioni. E Lukaku privato improvvisamente del partner d’attacco.

Uno scenario che neanche 111 milioni di euro renderebbero più morbido. Anche perchè l’Inter, pur avendo a disposizione un tesoretto pazzesco tra i soldi di Lautaro e quelli di Icardi, non potrebbe schierare eventuali nuovi acquisti nella stagione in corso.

Arriva Cavani? Arriva Aubameyang? Per questa stagione, sarebbe irrilevante. I nuovi acquisti potranno giocare da settembre (e così Lautaro non potrebbe infatti giocare con il Barcellona) ma i giocatori ceduti verrebbero tolti immediatamente dalla disponibilità delle squadre.

A meno di accordi tra i due club, davvero improbabili con il rischio infortuni. Infatti il Chelsea ha impedito a Werner di finire la stagione con il Lipsia. E così farebbe il Barcellona con Lautaro.

La speranza, quindi, è che Lautaro resti all’Inter. Possibilmente anche oltre questa stagione ma almeno fino a fine anno. Con un campionato e una Europa League tutte da giocare. Con buona pace della clausola. Almeno Conte, quindi, starà benedicendo le finanze zoppicanti del Barcellona.