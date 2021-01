Inter-Benevento, scocca l’ora di Eriksen: Conte ne cambia altri 5 rispetto al derby

Il gol contro il Milan potrebbe rappresentare la svolta per Eriksen? L’Inter se lo augura ma Conte è pronto a dar fiducia al danese, in campo dal 1′ contro il Benevento a San Siro. Non accadeva dal 13 dicembre a Cagliari, mentre al Meazza addirittura dal 31 ottobre. “Conte chiede all’ex Tottenham un salto in avanti nel ruolo: Brozovic infatti è in doppia diffida, sia in campionato sia in coppa, e dunque la crescita di Eriksen in regia è un passaggio necessario per il prossimo futuro”, commenta infatti La Gazzetta dello Sport.

TURNOVER – Conte è costretto a monitorare anche la Coppa Italia perché l’Inter scenderà in campo quest’oggi contro il Benevento e poi, di fila, martedì con la Juventus, venerdì a Firenze e poi ancora il martedì successivo contro i bianconeri. Ma, dopo questo tour de force, l’Inter avrà un solo impegno a settimana fino al termine della stagione.

Per questo, il turnover con il Benevento diventa quasi un obbligo più che una scelta: Conte cambierà 6 uomini rispetto al derby. In difesa ritorna Bastoni al posto di Kolarov mentre Ranocchia prenderà il posto di De Vrij. A destra torna Hakimi, a sinistra Perisic mentre Barella e Gagliardini saranno al fianco di Eriksen, con Vidal che riposerà in vista della Juve. In avanti, spazio a Lukaku e Lautaro.

