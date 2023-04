Inter-Benfica, le formazioni UFFICIALI: Dzeko-Lautaro davanti, panchina per Calhanoglu

Le scelte ufficiali di Simone Inzaghi per Inter-Benfica: panchina per Lukaku, in attacco c'è il bosniaco con Lautaro

L'Inter si appresta a scendere in campo contro il Benfica, a San Siro, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. In palio c'è la semifinale contro il Milan in un Euroderby che promette scintille ma prima i nerazzurri dovranno eliminare i portoghesi, sconfitti all'andata ma pronti a dare battaglia al Meazza.

La squadra di Inzaghi parte con un vantaggio di due reti maturato nella gara d'andata al Da Luz ma il tecnico piacentino si aspetta una reazione dai suoi dopo l'ennesimo KO in campionato contro il Monza. Per questo, Inzaghi ha scelto di riproporre in toto la formazione vittoriosa all'andata.

In porta c'è Onana, Darmian, Acerbi e Bastoni costituiscono il tridente difensivo con Dumfries e Dimarco sulle ali. In mezzo al campo Calhanoglu parte dalla panchina con Brozovic in campo dall'inizio, mentre Barella e Mkhitaryan sono le due mezzali. In avanti, confermati Dzeko e Lautaro, con Lukaku in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 António Silva, 30 Otamendi, 3 Grimaldo; 61 Florentino, 22 Chiquinho; 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario, 8 Aursnes; 88 Gonçalo Ramos.

A disposizione: 24 Soares, 75 André Gomes, 4 Verissimo, 7 Neres, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 23 Ristic, 33 Musa, 73 N'Dour, 87 Joao Neves, 91 Morato.

Allenatore: Roger Schmidt.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Barbero, Porras Ayuso (ESP)

Quarto ufficiale: Soto Grande (ESP)

VAR: Martínez Munuera (ESP)

Assistente VAR: Hernández (ESP)

Diffidati: Bastoni, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martínez (I); Gonçalo Ramos, Florentino Luís, João Mário (B).

Squalificati: -