Inter-Benfica, le UFFICIALI: Pavard titolare, ThuLa in attacco. C’è Dumfries

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Benfica: le scelte di Simone Inzaghi e Roger Schmidt per il match di Champions

Sono uscite le formazioni ufficiali di Inter-Benfica , match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024.

Confermate le indicazioni della vigilia perché Simone Inzaghi lancia dal 1' Pavard in difesa con Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco sono gli esterni, Barella e Mkhitaryan le mezzali con Calhanoglu in cabina di regia. In attacco, sarà Thuram a fare da spalla a Lautaro.