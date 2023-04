Inter-Benfica, le ultime di formazione: Dzeko la spunta su Lukaku, Calhanoglu in panchina

Conto alla rovescia in vista di Inter-Benfica: mancano ormai poche ore al calcio di inizio della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma questa sera a San Siro. Sky Sport propone le ultimissime di formazione: pochi dubbi per Simone Inzaghi , che pare intenzionato a confermare in blocco l'undici visto a Lisbona una settimana fa.

In attacco Dzeko sembra averla spuntata su Lukaku per un posto al fianco di Lautaro Martinez in attacco; a centrocampo, con Barella e Mkhitaryan mezz'ali, spazio a Brozovic in cabina di regia, con Calhanoglu inizialmente in panchina. Sulla sinistra, dopo il turno di riposo contro il Monza, torna Dimarco al posto di Gosens.