Inzaghi: “Chance per Calhanoglu dal 1′? Tante. Non dovremo gestire, ma essere intensi”

"Si sa che il nostro mestiere è così. Quando non si hanno risultati ci sono critiche. Ho la fortuna di riuscire a isolarmi e prendere tutto come stimolo per lavorare meglio con il mo staff. Chiaramente l'andamento che sta avendo la squadra con qualche problema lo stanno avendo in tanti, giocando ogni tre giorni. Abbiamo avuto tanti problemi tra squalifiche e infortuni. Siamo l'Inter e dobbiamo competere in tutte le competizioni, nonostante la fatica, vogliamo aggiungere altre partite da giocare".