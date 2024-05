Inter, Biasin: “Il punto sui rinnovi di Lautaro e Barella. E su Carboni…”

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter dopo l'intervista fatta a Piero Ausilio. In particolare il giornalista ha parlato dei rinnovi di alcuni giocatori: "Lautaro? Ti dico quello che mi ha detto Ausilio, nessun tipo di apprensione con Lautaro per forza di cose. C'è una trattativa in corso perché da una parte c'è chi chiede una cifra importante, dall'altra parte c'è chi prova a trovare la quadra giusta per non sforare un limite che non si può sforare".