FedericoDimarco è ormai un fattore per l'Inter. Il difensore nerazzurro ha sbloccato la sfida con l'Empoli trovando il suo quinto gol in stagione. Un sinistro di controbalzo che Federico ha reso più facile di quello che sembrava: "Peraltro in anomala posizione centrale. Nel calcio fluido di Inzaghi non è certo una novità che l’esterno sinistro occupi per un momento terre lontane. E non stupisce neppure che la rete del ritorno alla vittoria dopo due partite no sia arrivata proprio dall’esterno azzurro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.