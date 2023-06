Inter su Bisseck, ecco chi è: “Gli scout nerazzurri l’hanno promosso dopo che…”

E' Yann Bisseck, come anticipato da FcInter1908 negli scorsi giorni, l'obiettivo futuribile dell'Inter per rinforzare la difesa. Il classe 2000 ha convinto la dirigenza nerazzurra a pagare all'Aarhus i 7 milioni della sua clausola rescissoria e presto sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Ma chi è davvero questo ragazzo? La Gazzetta dello Sport ne ha fatto un quadro riassuntivo: "Gli osservatori nerazzurri hanno promosso il ragazzo dopo averlo visionato ripetutamente nell’ultima stagione, quella in cui si è confermato il leader di un reparto difensivo abituato ad agire a tre, esattamente come l’Inter di Inzaghi. La prima impressione, soprattutto quella offriva prima di esordire in prima squadra, è quella di un armadio a quattro ante.