Di Marzio: “Milinkovic, sondaggi di Inter e Juve. Lotito fissa il primo prezzo”

C'è anche il nome di Sergej Milinkovic-Savic sulla lista dei dirigenti dell'Inter. Il centrocampista serbo della Lazio è l'alternativa a Davide Frattesi per il ruolo di mezzala. Ecco quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport sul futuro del Sergente, in scadenza tra un anno con i biancocelesti.

"La richiesta di Lotito è di 40 milioni, destinata a scendere attorno ai 30/32 più bonus. È sul mercato perché ha solo un anno di contratto, se non rinnoverà dovrà valutare le offerte. L'Inter e la Juventus si sono informate, solo sondaggi, non trattative in corso. Richieste di informazioni e un primo prezzo fissato da Lotito".