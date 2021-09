Inter-Bologna, Inzaghi vara il turnover: novità anche in difesa e a centrocampo

Le possibili scelte del tecnico nerazzurro per l'anticipo di campionato di domani pomeriggio contro il Bologna al Meazza

Vigilia di campionato per l'Inter. I nerazzurri affronteranno domani al Meazza il Bologna per provare a ripartire in fretta dopo il pareggio con la Sampdoria e la sconfitta di Champions League con il Real Madird. Sarà fondamentale gestire le risorse in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Inzaghi potrebbe optare per un mini turnover: del possibile debutto dal primo minuti del tandem argentino Lautaro-Correa parliamo da un’altra parte, le altre novità potrebbero riguardare le fasce – nel 3-5-2 gli esterni sono da sempre i giocatori più soggetti all’usura – e una pedina in difesa, mentre non è da escludere una novità anche in mediana".