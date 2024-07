UFFICIALE – Inter, il centro di Appiano ora si chiama BPER Training Centre: il comunicato

BPER, già Official Banking Partner del Club nerazzurro per la stagione sportiva 2023/24, diventerà Official Training Centre Naming Rights Partner, dando un nuovo nome al centro sportivo di Appiano Gentile, che sarà ribattezzato BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti e sarà Official Training Kit Sleeve Partner con il suo logo sulla manica dei training kit di Prima Squadra sia Maschile che Femminile, e sulla manica dei kit pre-match per le competizioni domestiche.