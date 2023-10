Inter, non solo Esposito: in U21 brilla anche Zanotti, come cresce il “Trattore”

Vittoria importante per l'Italia U21, che vince 2-0 contro la Norvegia e si rilancia nel suo percorso di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Le luci della ribalta se le sono prese Tommaso Baldanzi, migliore in campo con un gol e un assist, e Francesco Pio Esposito, autore della rete del raddoppio a soli 18 anni . Ma ci sono altri elementi che sono riusciti a mettersi in mostra: su tutti Mattia Zanotti, terzino destro classe 2003 di proprietà dell'Inter.

I numeri della stagione

Ceduto questa estate in prestito al San Gallo, in Svizzera, Mattia Zanotti si sta rendendo protagonista di un ottimo inizio di stagione, con il club come con la Nazionale. Subito titolare inamovibile con la formazione elvetica, sempre presente in campionato dal primo minuto (tranne l'ultima giornata, saltata per squalifica), il canterano nerazzurro è diventato un perno del nuovo ciclo degli Azzurrini, con cui ha giocato da titolare tutte e 3 le partite di qualificazione per il prossimo Europeo. Numeri decisamente niente male, per un ragazzo alla prima stagione "completa" da professionista.