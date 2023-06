Inter, Brozovic attende il Barça. Trubin erede di Onana? Lukaku, il Chelsea accetterebbe…

Il centrocampista croato attende la mossa del Barcellona. Lo United stringe per Onana e l'Inter pensa alla mossa per convincere il Chelsea

Nonostante il viaggio della delegazione dell’Al Nassr a Zagabria per provare a convincere Brozovic ad accettare la ricca offerta da 20 milioni l’anno, non è ancora arrivato il sì del croato. Come sottolinea il Corriere della Sera , il sospetto è che attenda un inserimento concreto, non solo verbale, del Barcellona. "Il corteggiamento dell’Arabia nei confronti di Kessie potrebbe essere propedeutico a una proposta dei blaugrana".

"A Ibiza nel week end potrà avvenire invece il contatto fra Piero Ausilio e la dirigenza del Manchester United per il trasferimento di Onana in Premier. I nerazzurri chiedono 60 milioni per la vendita del portiere sbarcato a Milano a parametro zero: Anatolj Trubin dello Shakhtar è un possibile erede. Senza preventive cessioni non sarà possibile concludere le operazioni per gli innesti di Frattesi e Lukaku (il Chelsea accetterebbe il prestito all’Inter solo con l’obbligo di riscatto a 30 milioni)".