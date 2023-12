Cuadrado ko, chi all’Inter? Sky: “Oltre a Buchanan c’è un altro nome. Contatti continui”

La priorità dell'Inter nel prossimo mercato di gennaio, al netto di possibili novità in attacco, è quella di acquistare un calciatore di spessore che possa prendere il posto in rosa di Juan Cuadrado che, dopo tanti acciacchi, ha deciso di operarsi al tendine d'Achille e, pertanto, starà per circa tre mesi lontano dai campi.

Come riferisce Sky Sport, il primo nome sulla lista nerazzurra è Tajon Buchanan, seguito da tempo da Piero Ausilio e dalla sua squadra. Il classe 1999 canadese è in scadenza di contratto nel 2025 con il Bruges e non è intenzionato a rinnovare. Ecco perché l'Inter proverà a strappare a gennaio delle condizioni favorevoli. Ma quello di Buchanan non è l'unico nome sul quale stanno lavorando in Viale della Liberazione. S