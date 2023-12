Inter, ritornano le vecchie cattive abitudini. Ora Inzaghi avrà il compito più difficile

L'Inter esce di scena dalla Coppa Italia. Dopo aver condotto la gara con il Bologna per tutti i 90' e per il primo tempo supplementare, i rossoblù ribaltano il risultato e volano ai quarti di finale. Dopo la rimonta subita in campionato sempre a San Siro, il Bologna rimonta un'altra volta la squadra di Inzaghi .

"Il fatal Bologna è la squadra che in un modo o nell’altro finisce sempre per andare di traverso all’Inter e a Inzaghi. Ieri la Coppa Italia ha dunque smesso, almeno per una stagione, di chiamarsi “Coppa Simone”, dopo questo folle supplementare contro Thiago Motta: in quella mezzoretta la squadra nerazzurra ha fatto e disfatto. Costruito e buttato alle ortiche. Ha ripetuto le vecchie cattive abitudini che sembravano definitivamente superate, anzi certi fantasmi sono tornati improvvisamente a svolazzare su San Siro. Dagli sprechi offensivi ai black out dietro, un mix di errori improvvisi e inaspettati che ha consegnato la vittoria agli emiliani in 4’ appena", scrive La Gazzetta dello Sport.