Inter, in due bussano alla porta di Conte. Contro l’Atalanta c’è una cosa da non fare

Improvviso, come il temporale che si è abbattuto sul Meazza a pochi minuti dal fischio d’inizio. Il diagonale di Danilo D’Ambrosio ha alzato il sipario in Inter-Napoli e messo in discesa una gara ostica. Si è fatto trovare pronto ancora una volta il difensore nerazzurro, per caratteristiche tra i migliori a disposizione di Conte. Risorsa fondamentale perché è la sintesi perfetta del tipo di calciatore che il tecnico leccese vuole nel terzetto arretrato.

Lo ha sfruttato nel migliore dei modi, concedendogli qualche sgroppata per aggredire il Napoli a destra senza dare troppi riferimenti, coperto dalla generosità proverbiale di Barella. Se l’è giocata egregiamente Conte, mettendo in scacco gli avversari anche grazie a questa mossa. Non senza soffrire, ma ringraziando anche lo scarso cinismo della squadra di Gattuso. I cambi, stavolta tempestivi (solo Eriksen avrebbe probabilmente meritato più spazio al posto di uno stanco Borja), hanno contribuito a blindare tre punti fondamentali per la classifica.

UNA POLTRONA PER DUE – Mandando in archivio la perla bellissima di Lautaro Martinez, bisognerà subito voltare pagina e sintonizzarsi sulla trasferta di Bergamo. Conte può sorridere per la prodezza del Toro e sperare che l’acuto abbia riacceso la fiamma nell’argentino. Lui e Sanchez si ritroveranno a bussare alla porta del mister per chiedere spazio nelle prossime gare (sperando che presto si trovi un accordo anche con lo United per il cileno). Soltanto uno di loro giocherà al fianco di quello che ha confermato anche ieri di essere il principale valore aggiunto dell’Inter quest’anno. Anche quando non segna, Lukaku si dimostra fondamentale per lo sviluppo della manovra offensiva. Epico il duello vinto con Koulibaly: di così belli se ne vedono pochi al giorno d’oggi nel nostro campionato.