Inter, è caduto un tabù che durava 12 anni. Ottime risposte per Conte che non ha intenzione…

Il primo gol dell’Inter contro il Borussia Mönchengladbach è stato tutto di marca italiana: assist di Gagliardini e gol di Darmian. Da 12 anni (Materazzi-Balotelli) un gol in Champions non veniva confezionato da due italiani. “Simboleggia un importante trend che sta aiutando Antonio Conte a uscire da un momento complicato“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Con l’arrivo di Beppe Marotta, il club ha dato una decisa accelerata nella quota italiana della rosa. In Champions League, in particolare, non accadeva dal 2008 che un giocatore italiano dell’Inter andasse in gol su un passaggio smarcante di un connazionale: a Cipro segnò Marco Materazzi su assist di Mario Balotelli”.

“Escludendo i poco impiegati Sensi, Padelli, Ranocchia e Pinamonti, dagli altri cinque italiani a disposizione di Conte sta arrivando un ottimo contributo. Le ultime due partite sono state quelle del riscatto di Gagliardini, che sta facendo di tutto per scrollarsi di dosso il velo di critiche che lo accompagna da tempo”.

“Darmian è poi in ottima forma dopo un fisiologico momento di ambientamento. Non mancano mai le certezze, come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni”.

“Infine Danilo D’Ambrosio, jolly bivalente sia nel trio di difesa che sull’out di destra del centrocampo. Il blocco azzurro in casa Inter sta dando ottime risposte a Conte, che continuerà a battere il ferro finché sarà caldo: le fondamentali vittorie contro Sassuolo e Borussia Monchengladbach sono passate anche da loro e l’allenatore non ha alcuna intenzione di interrompere questo trend vincente a tinte nero-azzurre”.

(Gazzetta dello Sport)