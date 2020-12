Inter, Darmian: “Le lattine sotto l’albergo? Ci hanno caricati. Fatto il primo passo, ora…”

Serietà, professionalità estrema, e un gol ripaga di tutto questo, nella notte più importante. Matteo Darmian contro il Borussia Moenchengladbach ha messo a segno la prima rete con la maglia dell’Inter. Un premio per un ragazzo che si sta imponendo alla grande in nerazzurro. A Sky Sport, l’esterno ex Parma ha dichiarato:

“Ieri ci hanno disturbati, ma ci hanno anche caricati. Non era facile, ma abbiamo affrontato la partita nella maniera giusta. Sono contento per il gol, anche perché tra qualche ora sarà il mio compleanno. Abbiamo fatto il primo passo, tra una settimana dovremo fare il secondo per vedere se riusciremo a passare il turno“.

(Fonte: Sky Sport)