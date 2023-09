Inter, cala il costo della rosa: quasi 30 milioni in meno, Barella il più “pesante”

Come cambiano i costi della rosa — "Rispetto alla passata stagione, l'Inter ha registrato in particolare gli addii di Onana, Brozovic e Gosens a titolo definitivo. Sono poi scaduti i contratti di Dzeko, Skriniar, Dalbert, Gagliardini, Handanovic e Cordaz. Sono stati conclusi – e non rinnovati – i prestiti di Lukaku e Bellanova e sono stati ceduti altri calciatori che non erano parte della rosa 2022/23, ma erano comunque di proprietà dell'Inter. Inoltre, i nerazzurri hanno ceduto in prestito gli argentini Correa e Carboni.

Tra i nuovi acquisti, l'operazione più onerosa è quella che ha riguardato Benjamin Pavard (30 milioni di euro al Bayern Monaco per l'acquisto), con le altre operazioni a titolo definitivo legate a Sommer, Bisseck e agli affari a parametro zero Thuram, Klaassen, Sanchez, Cuadrado e Di Gennaro. È stato poi riscattato Acerbi dalla Lazio e sono state concluse operazioni a titolo temporaneo, seppur con obbligo di riscatto, con gli arrivi di Frattesi (Sassuolo) e Arnautovic (Bologna). In prestito sono arrivati anche Carlos Augusto (Monza) e Audero (Sampdoria)".

Barella il più costoso — Considerando stipendio lordo e quota di ammortamento annuale, il calciatore più "pesante" per il bilancio dell'Inter è Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro impatta per quasi 15 milioni di euro. Alle sue spalle Benjamin Pavard (13,9 milioni) e Lautaro Martinez (circa 13,6).

"I calciatori a titolo definitivo impattano per circa 178 milioni di euro, mentre quelli in prestito per poco meno di 9 milioni. Complessivamente, quindi, il peso dei calciatori più importanti sul bilancio dell'Inter nella stagione 2022/23 dovrebbe aggirarsi intorno ai 187,6 milioni di euro, in calo di poco meno di 30 milioni rispetto ai 214 milioni stimati per il bilancio 2022/23: una diminuzione pari a circa il 14%".

