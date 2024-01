"Il Calha-centrismo dell’Inter non si è visto a Firenze, dove Kristjan Asllani ha finalmente mostrato una sfacciataggine spesso nascosta, ma ciò non toglie che la squadra di Inzaghi non possa prescindere dal suo turco. Hakan non è solo un regista secondo tradizione, ma è pure il primo difensore se c’è da chiudere le imposte e il primo assaltatore, tutte le volte in cui ha spazio per concludere".