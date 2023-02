Inter, non si è mai visto un Calhanoglu così: ora è insostituibile. L’intuizione di Inzaghi

Nell'Inter di Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu è uno di quelli di cui non si può fare a meno. Arrivato a zero nell'estate del 2021, il centrocampista turco ci ha messo poco a conquistare i tifosi nerazzurri. All'Inter Hakan ha trovato quella continuità che al Milan non aveva, diventando uno dei pilastri del centrocampo. Tanto che il club ha proposto un rinnovo a 6 milioni di euro a stagione che Hakan è pronto a firmare. Una buona notizia soprattutto per Simone Inzaghi da sempre estimatore di Calhanoglu: "Si parla subito del turco come del “Luis Alberto nerazzurro”, in effetti il paragone ci sta e Inzaghi non smentisce: “Hanno molte cose in comune”. Con questi giocatori, Simone ci sa fare. Anche in Hakan, Simone ha visto un potenziale inespresso", sottolinea la Gazzetta dello Sport.