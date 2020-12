Inter, da monitorare Barella: chance da titolare per Eriksen? Conte cambia anche la difesa

Dopo il pareggio con lo Shakhtar che ha decretato l’uscita dall’Europa dell’Inter, i nerazzurri scenderanno di nuovo in campo domenica in casa del Cagliari. La squadra di Conte deve subito reagire e mettersi alle spalle l’eliminazione dalla Champions League. Il tecnico dei nerazzurri pensa a qualche cambio per far rifiatare i giocatori che hanno speso di più.

Sono ancora da monitorare le condizioni di Barella, sceso in campo contro lo Shakhtar non al meglio della condizione. Brozovic e Gagliardini saranno ancora titolari viste le assenze, da capire chi sarà il terzo di centrocampo se Barella dovesse riposare. Dopo il buon ingresso in Champions Eriksen spera di avere una chance dal 1′. A destra dovrebbe tornare Darmian al posto di Hakimi e Perisic dovrebbe prendere il posto di Young. In attacco potrebbe essere Lukaku-Sanchez la coppia d’attacco. Un cambio potrebbe esserci anche in difesa con D’Ambrosio che potrebbe prendere il posto di Skriniar sul centro-destra.