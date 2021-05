Inter, presto due ingressi nel CdA. Già individuato un profilo gradito al club

Secondo Repubblica con il riassetto societario dell'Inter ci saranno due nuovi consiglieri, uno di questi potrebbe essere Federico Ghizzoni

"Il riassetto societario in vista potrebbe presto portare nel club nerazzurro due nuovi consiglieri di amministrazione. Un profilo gradito all'attuale dirigenza nerazzurra è quello del banchiere Federico Ghizzoni, ex numero uno di Unicredit. Per il secondo consigliere si immagina una figura di tutt'altra estrazione, non per forza un esperto di calcio. Ma intanto a confrontarsi sul futuro immediato del club dovranno essere gli uomini che hanno portato l'Inter a vincere lo scudetto dopo undici anni. Come successo il 25 agosto scorso nel famoso vertice chiarificatore di Villa Bellini, il tecnico e il management chiederanno rassicurazioni a Steven Zhang su cosa abbia in mente per il futuro dell'Inter", spiega Repubblica.