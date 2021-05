Inter, Oaktree subito come socio? Ecco l’indizio: arrivano le dimissioni di…

Nella giornata di oggi potrebbe esserci importanti novità in casa Inter per quanto riguarda l'ingresso del fondo americano Oaktree

L'Inter sta trattando con il fondo statunitense Oaktree e la trattativa potrebbe portare presto alla cessione di una parte di minoranza delle quote del club nerazzurro. Come sottolineato da Bloomberg l'affare è in stato avanzato e a suggerire l'ormai vicina fumata bianca ci sarebbe un indizio importante.