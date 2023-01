Inter, ecco chi è Tiago Djaló e quanto costa: esploso al Lille dopo il passato al Milan

Sono diversi i profili che l' Inter sta mettendo sotto la lente d'ingrandimento per sostituire Milan Skriniar . Uno di questi gioca all'estero, ma è già stato a Milano. Non con la maglia dell'Inter, però, come sottolinea TuttoSport questa mattina spiegando le sue caratteristiche: "Grintoso, veloce e con una buona tecnica di base, doti che gli permettono di poter giocare sia da centrale, che da terzino. Amico di Leao. Ex difensore del Milan. Tiago Djaló , uno dei vari profili seguiti dall’Inter per rinforzare la difesa, vanta già un’esperienza in Italia, proprio con la Primavera dei rossoneri".

Djaló è passato in Francia nell'ambito dell'operazione che ha portato Rafa Leao al Milan. Il portoghese in Ligue 1 ha già fatto vedere buona parte del suo talento, come emerge dal ritratto del quotidiano: "Col Lille mette insieme 94 presenze totali, tra competizioni nazionali in Francia (ieri non è stato schierato nei sedicesimi di Coppa contro il Pau FC) e quelle internazionali in Europa e Champions League, il che gli permette di guadagnarsi la convocazione col Portogallo dove però non ha ancora esordito (chiamato al posto di Pepe , positivo al covid, per quello che simbolicamente potrebbe essere visto pure come un passaggio di consegne dato che Djaló viene descritto come un mix tra l’ex Real Madrid e Ricardo Carvalho).