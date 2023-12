Inter, chi rimpiange Lukaku? La ThuLa da sola ha segnato quasi quanto la Juve

L'hanno decisa loro, ancora una volta. Doppia ciliegina su una torta perfettamente equilibrata da Simone Inzaghi. Marcus Thuram e Lautaro Martinez rimpiangono soltanto di non essersi conosciuti prima. Su di loro si concentra la Gazzetta dello Sport di stamattina: "La bellezza e la forza dell’Inter sono prodotti collettivi, ma vanno staccati quei due davanti. Lautaro e Thuram hanno firmato la vittoria sulla Lazio, nell’ufficio di lavoro di Lukaku. Chi rimpiange la Lu-La? La Thu-La ne ha già fatti 22 in 16 partite. Tutta la Juve messa assieme ne ha raccolti solo 2 in più della coppia nerazzurra.

Confronto abbastanza significativo. Come per altro quello di Lautaro con la storia dell’Inter: tre soli giocatori hanno segnato più dei 29 gol ammassati dal Toro in Serie A, nell’anno solare 2023. Si chiamano Meazza, Angelillo, Nyers. Che la destinazione del Toro sia sull’Olimpo del club orma è un dato acquisito. L’argentino ha atteso per 40 minuti l’occasione buona e, al primo tiro, ha fatto deragliare il match. Sangue freddo e cuore caldo: dopo il gol ha mostrato la scritta Baja Blanca, la sua città natale, appena ferita dalla tragedia del palazzetto crollato".